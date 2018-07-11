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Перепутать кроссовер с седаном? Запросто!
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Женщина две недели ездила на чужой машине, не замечая этого 

Motor.ru 11 июля 2018
Фото: Motor.ru
Жительница Канады случайно угнала кроссовер Infiniti с парковки супермаркета Wallmart. Обнаружить это удалось спустя две недели, когда она попыталась вернуть автомобиль в компанию по прокату машин, откуда ранее уехала на седане Nissan Sentra. Об этом сообщает The Guardian.
Пообщавшись с «угонщицей», полицейские выяснили, что женщина на парковке попросту перепутала машины. Ей даже удалось завести Infiniti, потому что владелец оставил в салоне электронный ключ. Две недели она ездила на кроссовере по своим делам, не замечая, что это другой автомобиль.
Все это время арендованный Nissan Sentra простоял там, где его припарковали, а владелец Infiniti уже успел заявить об угоне. После выяснения обстоятельств, полицейские решили не возбуждать дело в отношении женщины, так как сочли, что в ее действиях не было злого умысла.
Аналогичное происшествие произошло с жительницей Портленда Эрин Хатци в 2016 году. Ее Subaru Impreza забрала с парковки неизвестная женщина, перепутав с такой же машиной, принадлежащей подруге.
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