Жители Республики Бурятия поблагодарили ульяновских автоинспекторов за оказанную помощь

В региональную Госавтоинспекцию поступило обращение со словами благодарности от жителей Республики Бурятия в адрес инспекторов ДПС МО МВД России «Майнский» Ульяновской области — старшего лейтенанта полиции Артёма Арчакова и лейтенанта полиции Александра Семёнычева. В своем письме семейная пара просит выразить слова признательности за чуткое и отзывчивое отношение, а так же оказанную им помощь на дороге.

7 мая 2018 года, находясь на маршруте патрулирования участка автодороги «Саранск-Сурское-Ульяновск», полицейские заметили стоящий на проезжей части дороги автомобиль с включенным аварийным сигналом и обратились к водителю авто не нужна ли ему помощь.

Выяснилось, что у прицепа автомобиля отлетело колесо, и устранить технические неполадки самостоятельно не удалось. Попросить о помощи также не получилось из-за отсутствия на данном участке дороги сигнала сотовой связи.

Госавтоинспекторы помогли отремонтировать транспортное средство, угостили супругов чаем с бутербродами и, убедившись, что помощь больше не требуется, продолжили несение службы.