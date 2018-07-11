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На проспекте Гагарина загорелась «Газель»-хлебовоз (ФОТО)
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На проспекте Гагарина загорелась «Газель»-хлебовоз (ФОТО) 

В городе N 11 июля 2018
Фото: В городе N
Машина, перевозившая хлеб, загорелась на ходу на проспекте Гагарина 11 июля. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего.
В среду утром, 11 июля, недалеко от остановки «Дворец спорта» на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде прямо посреди проезжей части вспыхнула «Газель». Как видно на фотографиях, сделанных очевидцами, автомобиль принадлежит хлебзаводу «Традиция».
Водитель загоревшейся машины попытался справиться с огнем собственными силами с помощью огнетушителя. Однако позже к месту ЧП все-таки прибыли пожарные. Правда, к этому моменту от капота «Газели» не осталось «живого места». Зато обошлось без пострадавших.
Напомним, недавно УАЗ сгорел дотла на выезде из Кстова.
Фото: vk.com
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