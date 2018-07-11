На проспекте Гагарина загорелась «Газель»-хлебовоз (ФОТО)

Машина, перевозившая хлеб, загорелась на ходу на проспекте Гагарина 11 июля. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего.

В среду утром, 11 июля, недалеко от остановки «Дворец спорта» на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде прямо посреди проезжей части вспыхнула «Газель». Как видно на фотографиях, сделанных очевидцами, автомобиль принадлежит хлебзаводу «Традиция».

Водитель загоревшейся машины попытался справиться с огнем собственными силами с помощью огнетушителя. Однако позже к месту ЧП все-таки прибыли пожарные. Правда, к этому моменту от капота «Газели» не осталось «живого места». Зато обошлось без пострадавших.

Напомним, недавно УАЗ сгорел дотла на выезде из Кстова.

Фото: vk.com