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В Руане после выхода Франции в финал ЧМ-2018 произошли столкновения фанатов с полицией
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В Руане после выхода Франции в финал ЧМ-2018 произошли столкновения фанатов с полицией 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
В Руане полиция задержала восемь человек за участие в беспорядках после победы сборной Франции над Бельгией (1:0) в полуфинале ЧМ-2018. В столкновениях с полицией в Руане участвовали от 200 до 300 человек. Среди восьмерых задержанных, как сообщает AFP, двое — несовершеннолетние.
Несколько сотен человек через полчаса после окончания матча атаковали полицейских, которые дежурили на центральной площади Руана. Противостояние продолжалось несколько часов. В полицейских бросали посторонние предметы, они отвечали слезоточивым газом. Двое полицейских пострадали.
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