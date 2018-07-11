В Руане после выхода Франции в финал ЧМ-2018 произошли столкновения фанатов с полицией

В Руане полиция задержала восемь человек за участие в беспорядках после победы сборной Франции над Бельгией (1:0) в полуфинале ЧМ-2018. В столкновениях с полицией в Руане участвовали от 200 до 300 человек. Среди восьмерых задержанных, как сообщает AFP, двое — несовершеннолетние.

Несколько сотен человек через полчаса после окончания матча атаковали полицейских, которые дежурили на центральной площади Руана. Противостояние продолжалось несколько часов. В полицейских бросали посторонние предметы, они отвечали слезоточивым газом. Двое полицейских пострадали.