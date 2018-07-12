Новая схема мошенничества появилась на трассе М-4 «Дон»

Аферисты прикидываются иностранными туристами и просят у проезжающих водителей материальную помощь.

Жертвой мошенников стала жительница Москвы. По словам автомобилистки, она направлялась на машине из столицы в Краснодарский край по трассе М-4 «Дон». Примерно в 300 километрах от Москвы, в Тульской области, женщина обратила внимание на группу людей у автомобиля с открытым капотом. При этом один из них размахивал руками, призывая водителей остановиться и помочь. Сломавшаяся машина была на иностранных номерах — скорее всего, латвийских. Женщина остановилась, чтобы выяснить, в чем дело.

Призывавший на помощь мужчина представился иорданцем. Он на ломаном английском объяснил, что его автомобиль сломался, и у него нет наличных, чтобы заплатить за ремонт 10 тыс. рублей. В качестве залога иорданец предложил золотой перстень и пообещал вернуть больше — 15 тыс. рублей. Автомобилистка отказалась принять перстень и отдала мужчине 8 тыс. рублей, которые были у нее с собой. Они договорились, что позже он вернет сумму ей на банковскую карту. Иорданец поклялся, что переведет деньги.

Разумеется, это были пустые слова, и мужчина пропал. В УМВД по Тульской области, где и произошло преступление, женщине порекомендовали написать заявление.

Свою доверчивость автомобилистка объяснила тем, что аферистов было распознать невозможно — они действовали умело, к тому же их просьба показалась ей убедительной. Ранее она уже помогла другим попавшим в беду иностранцам, которые приехали на футбол, указывает "Газета.ru"

Похожий случай произошел на М-4 с координатором движения «Синие ведерки» Петром Шкуматовым. «Я недавно ездил на юг и сам чуть не сбил этого мужчину. Он тоже имел ярко выраженную южную внешность, возможно цыган или правда араб. Их машина стояла на обочине, увидел, что я еду и выбежал мне прямо под колеса, едва смог увернуться. В таких случаях есть универсальный совет — помогайте людям делом, но ни в коем случае не давайте денег», — посоветовал он.