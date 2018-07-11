Оперативники Центрального округа разыскали и вернули телефон туристу из Мексики

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району разыскали и вернули забытый в такси телефон иностранному туристу.

В полицию поступило сообщение, о том, что 26-летний гражданин Мексики в автомобиле такси на Никольской улице забыл мобильный телефон.

В результате проведенных мероприятий оперативники установили автомобиль такси, водитель которого не заметил, что у него в салоне находится чужая вещь.

Иностранный болельщик прибыл в территориальный отдел полиции, где сотрудники полиции передали ему утерянное имущество.