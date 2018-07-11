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Оперативники Центрального округа разыскали и вернули телефон туристу из Мексики
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Оперативники Центрального округа разыскали и вернули телефон туристу из Мексики 

Управа района Якиманка 11 июля 2018
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району разыскали и вернули забытый в такси телефон иностранному туристу.
В полицию поступило сообщение, о том, что 26-летний гражданин Мексики в автомобиле такси на Никольской улице забыл мобильный телефон.
В результате проведенных мероприятий оперативники установили автомобиль такси, водитель которого не заметил, что у него в салоне находится чужая вещь.
Иностранный болельщик прибыл в территориальный отдел полиции, где сотрудники полиции передали ему утерянное имущество.
Гражданин Мексики передал слова благодарности полицейским: «Я благодарю российскую полицию за участие и профессионализм! Я восхищен Россией».
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