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Житель Сочи, напавший на врачей, получил 2,5 года в колонии-поселении
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Житель Сочи, напавший на врачей, получил 2,5 года в колонии-поселении 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: ВК Пресс
СОЧИ, 12 июл — РИА Новости. Суд приговорил 31-летнего жителя Сочи, избившего фельдшера и ранившего ножом водителя скорой помощи, к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в феврале 2018 года избил фельдшера и ранил ножом водителя скорой помощи. По информации СУСК РФ по Краснодарскому краю, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
"Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему Григорию Устяну", — говорится в сообщении.
Отмечается, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», двух эпизодов статьи «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия» и статьи «Умышленное повреждение чужого имущества». «Приговором суда Устяну назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время приговор в законную силу не вступил.
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