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На пожаре в Курской области погибли сын и мать
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На пожаре в Курской области погибли сын и мать 

АиФ 19 минут назад
Фото: АиФ
В 5.55 14 июля на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Титова в Льгове.
На место происшествия были направлены пожарные 10 ПСЧ г. Льгов, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.
Прибывшие на место происшествия пожарные через восемь минут смогли полностью потушить огонь. Всего к ликвидации возгорания привлекались 21 человек и восемь единиц техники. В результате пожара в одной из комнат жилого дома закопчены стены, потолок и постель.
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что при пожаре погибла хозяйка дома — 87-летняя женщина и её сын — 56-летний мужчина. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
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