На пожаре в Курской области погибли сын и мать

В 5.55 14 июля на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Титова в Льгове.

На место происшествия были направлены пожарные 10 ПСЧ г. Льгов, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.

Прибывшие на место происшествия пожарные через восемь минут смогли полностью потушить огонь. Всего к ликвидации возгорания привлекались 21 человек и восемь единиц техники. В результате пожара в одной из комнат жилого дома закопчены стены, потолок и постель.