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В Курской области в ДТП погибли четыре человека
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В Курской области в ДТП погибли четыре человека 

Газета.Ru 11 июля 2018
В Курской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным агентства, при аварии также пострадал один человек.
Как отмечается, ДТП произошло возле населенного пункта Шлях.
Ранее сообщалось, что в Тульской области в ДТП с грузовиком погибли три человека.
Как отмечалось, в результате столкновения с грузовиком в Тульской области погибли водитель, а также два пассажира легкового автомобиля.
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