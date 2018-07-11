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На скандальном перекрестке на Пугачевском тракте изменят разметку
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На скандальном перекрестке на Пугачевском тракте изменят разметку 

63.ru 11 июля 2018
Фото: 63.ru
Пока водителям приходится соблюдать осторожность при повороте
В Куйбышевском районе Самары скорректируют схему движения транспорта. Изменения, в частности, затронут скандальный перекресток на пересечении Пугачевского тракта и улицы Фасадной. Об этом 63.ru сообщили в мэрии Самары.
— В сентябре прошлого года на Пугачевском тракте перенесли светофоры ближе к Фасадной, — рассказали в администрации города. — Теперь подрядчики обустроят подходы и уложат бордюры у пешеходных переходов. Сейчас компания ожидает поступления финансирования.
Светофор передвинули на 13 метров
Также на дороге обновят разметку. Это поручили компании «Восток Запад Транзит». Работы планируют закончить до 1 августа этого года.
Перекресток получил скандальную известность после митинга водителей. Они были возмущены получением штрафов за выезд на полосу встречного движения на этом участке Пугачевского тракта — а это 5000 рублей. Водители подали более 500 жалоб на постановления суда.
На одном из заседаний судья вместе с автомобилистами и сотрудниками ДПС выехал на спорный перекресток и измерил ширину Пугачевского тракта. Позиция ГИБДД заключается в том, что 16,4 метра вполне достаточно для движения автомобилей без нарушения ПДД.
Однако собственник дороги — мэрия Самары в лице департамента благоустройства и экологии — решил перенести разметку и светофор.
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