Волгоградца осудили на три года за подставные ДТП с элитными иномарками

В Волгограде суд приговорил Сергея Поветкина к трем годам колонии, а его сообщника к 2,4 годам лишения свободы за подставные ДТП с элитными авто зарубежного производства.

Поветкин с мая 2013 года по июнь 2014 года вместе с приятелем инсценировал ДТП с дорогостоящей машиной бизнес-класса. В результате им удалось необоснованно получить в качестве страховых выплат более шести миллионов рублей.

Кроме того, Поветкин и его друг Рублев и их общим знакомым с июля 2013 по май 2015 года пытались получить страховое возмещение в размере 16 миллионов рублей за подставное ДТП со спортивным авто несерийного производства.

Кроме того, Поветкин с апреля по июль 2015 года получил от жителя Республики Дагестан 3,7 миллиона рублей за продажу внедорожника. Впоследствии выяснилось, что на машине изменен идентификационный номер, в связи с чем его изъяла полиция.