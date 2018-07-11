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Волгоградцев отправили в тюрьму за автоподставы с элитными иномарками
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Волгоградцев отправили в тюрьму за автоподставы с элитными иномарками 

ria34.ru 11 июля 2018
Фото: ria34.ru
В Волгограде вынесен приговор двум местным жителям по уголовному делу о подставных ДТП с элитными иномарками.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе областной прокуратуры, на скамье подсудимых находились Сергей Поветкин и Сергей Рублев.
С мая 2013 года по июнь 2014 года волгоградец Сергей Поветкин с одним из своих знакомых инсценировал дорожно-транспортное происшествие с автомобилем бизнес-класса. За подставную аварию товарищи получили выплату по страховке более шести миллионов.
— Аналогичным способом Поветкин совместно с Рублевым и еще одним знакомым с июля 2013 по май 2015 года пытались получить страховое возмещение в сумме 16 миллионов за подставное ДТП со спортивным автомобилем, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области о взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. — Кроме того, Поветкин получил от уроженца Дагестана автомобиль стоимостью почти 4 миллиона рублей за продажу внедорожника. Однако оказалось, что на машине изменен идентификационный номер.
Свою вину ни один из подсудимых не признал. Изучив все материалы дела, суд назначил Поветкину три года тюрьмы, а Рублев проведет за решеткой 2 года 4 месяца. Оба осужденных до вступления приговора в законную силу будут находиться под домашним арестом.
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