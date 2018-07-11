Жительница Нижнего Новгорода устроила ДТП с четырьмя припаркованными автомобилями. Видео

Жительница Нижнего Новгорода попала в затруднительное положение сегодня утром, 11 июля, когда отвезла своего ребенка в детский садик и решила покинуть парковочное место на своем автомобиле.

Оперативно уехать не удалось, и, отчаянно поворачивая рулем, она то сдавала назад, то проезжала вперед, пока не задела припаркованный слева автомобиль. Затем она врезалась в другую машину, после чего выехала, не считаясь с потерями, и скрылась с места аварии.

К удивлению владельцев поврежденных автомобилей, спустя некоторое время женщина вернулась и оформила ДТП с сотрудниками полиции по всем правилам, полностью признав свою вину.

Очевидцы отмечают, что причиной аварии мог послужить нехватка водительского опыта, поскольку женщина была абсолютно трезва.