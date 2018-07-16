Продажи новых автомобилей отечественных марок в январе-июне в РФ выросли на 17% — до 214,5 тыс. машин

Продажи новых автомобилей отечественных марок в январе-июне 2018 г. в РФ выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 214,5 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«По итогам шести месяцев 2018 г. в России было реализовано 214,5 тыс. новых автомобилей отечественных марок (с учетом LCV), что на 17% больше, чем год назад. Таким образом, на их долю приходится четверть российского рынка, что соответствует уровню годичной давности», — говорится в сообщении.