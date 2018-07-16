Продажи новых автомобилей отечественных марок в январе-июне 2018 г. в РФ выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 214,5 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«По итогам шести месяцев 2018 г. в России было реализовано 214,5 тыс. новых автомобилей отечественных марок (с учетом LCV), что на 17% больше, чем год назад. Таким образом, на их долю приходится четверть российского рынка, что соответствует уровню годичной давности», — говорится в сообщении.
Как уточняется, реализация автомобилей Lada в первом полугодии достигла 169,9 тыс. машин, показав рост на 21%. Продажи легкой коммерческой техники «ГАЗ» за отчетный период увеличились на 8% до 27,1 тыс. экземпляров. При этом обе марки входят в топ-10 российского рынка: Lada — лидирует, а «ГАЗ» располагается на девятом месте. А вот реализация автомобилей «УАЗ» снизилась на 5% до 17,5 тыс. автомобилей. Как следствие, этот отечественный производитель находится за пределами десятки лидеров российского рынка, занимая четырнадцатую позицию.