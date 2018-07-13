Продажи новых грузовиков иностранного производства в РФ в январе-мае выросли на 45% — до 15,7 тыс. машин

Продажи новых иномарок на российском рынке грузовых автомобилей в январе-мае 2018 г. за год выросли на 45% — до 15,7 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за пять месяцев 2018 г. объем российского рынка новых грузовых автомобилей иностранного производства составил 15,7 тыс. экземпляров, что на 45% больше, чем в январе-мае прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидером среди самых популярных грузовых иномарок является модель Volvo FH, объем реализации которой за отчетный период достиг 1 тыс. 861 автомобиля, показав рост на 58%. На второй строчке находится Mercedes-Benz Actros, продажи которого увеличились на 13%, до 1 тыс. 426 единиц. Замыкает тройку лидеров DAF XF-Series с результатом 1 тыс. 164 машины (рост на 20%).