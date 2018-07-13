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Продажи новых грузовиков иностранного производства в РФ в январе-мае выросли на 45% — до 15,7 тыс. машин
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Продажи новых грузовиков иностранного производства в РФ в январе-мае выросли на 45% — до 15,7 тыс. машин 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Продажи новых иномарок на российском рынке грузовых автомобилей в январе-мае 2018 г. за год выросли на 45% — до 15,7 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за пять месяцев 2018 г. объем российского рынка новых грузовых автомобилей иностранного производства составил 15,7 тыс. экземпляров, что на 45% больше, чем в январе-мае прошлого года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лидером среди самых популярных грузовых иномарок является модель Volvo FH, объем реализации которой за отчетный период достиг 1 тыс. 861 автомобиля, показав рост на 58%. На второй строчке находится Mercedes-Benz Actros, продажи которого увеличились на 13%, до 1 тыс. 426 единиц. Замыкает тройку лидеров DAF XF-Series с результатом 1 тыс. 164 машины (рост на 20%).
«Далее следуют две модели MAN — TGX (997 штук) и TGS (825 штук). Но если реализация первой выросла в 5,3 раза, то у второй сократилась на 10%. С шестой по восьмую позиции рейтинга занимают модели Scania: серия P (771 штук; рост на 81%), серия G (726 штук; рост на 49%) и серия R (711 штук; рост на 33%). На девятом месте располагается Volvo FM (606 штук; рост на 65%), а последним в Топ-10 самых продаваемых иностранных грузовиков в стране финиширует Hyundai HD78 (601 штук; рост на 32%)», — отметили в пресс-службе.
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