В Новороссийске прохожий обнаружил молодого мужчину в луже крови

Краснодар. 12 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел поздно вечером 10 июля возле дома №216 по улице им. Дзержинского. Случайный прохожий наткнулся на страшную картину: посреди двора в луже крови лежит молодой человек. Очевидец не прошел мимо и вызвал Скорую помощь. Как говорят свидетели ЧП, пострадавший — на вид ему 30-35 лет — находился в сознании. Еще до приезда врачей мужчина просил воды.

Как сообщает местное издание «Наша газета Новороссийск» со ссылкой на источник в городской «Станции скорой медицинской помощи», пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом «интоксикация непонятной этиологии средней степени тяжести». Кроме того, на предплечьях мужчины врачи зафиксировали рваные раны.

В настоящее время мужчина находится в Городской больнице №1.

Обстоятельства случившегося уточняются.