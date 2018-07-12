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В Новороссийске прохожий обнаружил молодого мужчину в луже крови
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В Новороссийске прохожий обнаружил молодого мужчину в луже крови 

Новая Кубань 9 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел поздно вечером 10 июля возле дома №216 по улице им. Дзержинского. Случайный прохожий наткнулся на страшную картину: посреди двора в луже крови лежит молодой человек. Очевидец не прошел мимо и вызвал Скорую помощь. Как говорят свидетели ЧП, пострадавший — на вид ему 30-35 лет — находился в сознании. Еще до приезда врачей мужчина просил воды.
Как сообщает местное издание «Наша газета Новороссийск» со ссылкой на источник в городской «Станции скорой медицинской помощи», пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом «интоксикация непонятной этиологии средней степени тяжести». Кроме того, на предплечьях мужчины врачи зафиксировали рваные раны.
В настоящее время мужчина находится в Городской больнице №1.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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