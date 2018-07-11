Две женщины получили травмы на ж/д станции в Чехове

Сотрудники Московской железной дороги начали проверку по факту травмирования двух женщин на станции в Чехове, железнодорожники оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам , сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы МЖД.

«Московская железная дорога проводит проверку по факту травмирования двух женщин на остановочном пункте «Луч» Курского направления. На место для установления всех деталей происшествия выехали специалисты железной дороги», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что железнодорожники оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам.