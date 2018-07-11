Видео: грузовой автомобиль разнес на части Mercedes S—класса в Молькино, водитель выжил

Краснодар. 11 июля — Новая Кубань. ДТП произошло сегодня в районе х. Молькино на трассе М4 «Дон».

Последствия аварии зафиксировали на камеру мобильного телефона очевидцы. На кадрах видно, насколько серьезные механические повреждения получил кузов Mercedes-Benz S-Class. Видео

Со слов свидетелей, машина находилась на обочине. Водитель остановился для того, чтобы устранить техническую неисправность.

В это время грузовой автомобиль на приличной скорости допустил столкновение с иномаркой.

Сообщается, что водитель Mercedes госпитализирован с серьезными травмами.