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Видео: грузовой автомобиль разнес на части Mercedes S—класса в Молькино, водитель выжил
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Видео: грузовой автомобиль разнес на части Mercedes S—класса в Молькино, водитель выжил 

Новая Кубань 11 июля 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 июля — Новая Кубань. ДТП произошло сегодня в районе х. Молькино на трассе М4 «Дон».
Последствия аварии зафиксировали на камеру мобильного телефона очевидцы. На кадрах видно, насколько серьезные механические повреждения получил кузов Mercedes-Benz S-Class. Видео
Со слов свидетелей, машина находилась на обочине. Водитель остановился для того, чтобы устранить техническую неисправность.
В это время грузовой автомобиль на приличной скорости допустил столкновение с иномаркой.
Сообщается, что водитель Mercedes госпитализирован с серьезными травмами.
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