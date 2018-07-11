Развернулся перед мотоциклистом на скорости. Последствия

Трагический инцидент в Кемерове унес жизнь мотоциклиста и едва не погубил пассажира.

Авария произошла по типовой схеме: автомобиль " Лада Калина" совершал разворот, когда в него на огромной (судя по видео, не меньше 100 км/час) врезался мотоцикл, на котором сидели два человека — пилот и его спутник. Водитель байка погиб на месте, пассажир оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

Вина здесь может быть обоюдной: водитель «Лады» не увидел мотоциклиста и начал маневр, не убедившись в его безопасности. Однако на другой чаше весов безрассудное поведение самого байкера: он несся слишком быстро, поэтому не смог отреагировать и не дал такой возможности другим участникам движения.

К сожалению, многие мотоциклисты до сих пор не осознают, что никакой профессионализм не убережет от аварии в городе, когда речь идет о таких скоростях. А профессионализма, к тому же, обычно и вовсе нет.