Девушка по-своему понимает, как надо выезжать с парковки

Жительница Нижнего Новгорода привезла ребенка в детский сад и припарковалась, а на обратном пути, выезжая с парковки, столкнулась с большими трудностями.

Честно говоря, непросто понять, что именно помешало ей выехать. Очевидно, маленькое расстояние между машинами, хотя сзади было очень много места.

Однако женщина начала биться о машины как птица в клетке — одна, другая, третья, после чего и вовсе с ветерком покинула место ДТП. Однако удивительно, но она вернулась обратно с полицией и оформила аварию, признав вину.