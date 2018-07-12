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Девушка по-своему понимает, как надо выезжать с парковки
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Девушка по-своему понимает, как надо выезжать с парковки 

Авторамблер 8 часов назад
Фото: Авторамблер
Жительница Нижнего Новгорода привезла ребенка в детский сад и припарковалась, а на обратном пути, выезжая с парковки, столкнулась с большими трудностями.
Честно говоря, непросто понять, что именно помешало ей выехать. Очевидно, маленькое расстояние между машинами, хотя сзади было очень много места.
Однако женщина начала биться о машины как птица в клетке — одна, другая, третья, после чего и вовсе с ветерком покинула место ДТП. Однако удивительно, но она вернулась обратно с полицией и оформила аварию, признав вину.
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