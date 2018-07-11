«Я пристегнулась за секунду до удара»: в центре Волгограда машина вылетела на тротуар

В центре Волгограда спустя несколько часов после массовой аварии на Бакинской столкнулись две иномарки. Летящая Skoda Octavia вышибла на тротуар белую Kia Ria. Водители иномарок отделались легкими ушибами и ссадинами Водитель синей иномарки, которая, по словам очевидцев, летела по Первой Продольной на красный сигнал светофора, прикрывает номера тряпочкой и очень нехотя общается с журналистами.

— Дружище, у нас такая ситуация, а ты достаешь меня вопросами, — отвечает молодой водитель с разбитой губой.

Женщина за рулем белой Kia Rio , наоборот, вспоминает детали аварии и показывает след от ремня безопасности на порвавшейся блузке. — Я ехала по улице Пражской на зеленый сигнал светофора. Ничто не предвещало беды, — вспоминает автомобилистка. — И все же что — то подсказало мне пристегнуться за секунду до аварии. После удара машину вынесло на тротуар. У меня открылись обе подушки безопасности.

К счастью, в момент столкновения на тротуаре не было ни одного пешехода. Оба водителя отделались ссадинами, царапинами и сильным испугом.

Перекресток Первой Продольной и улицы Пражской не в первый раз видит серьезные аварии. Зимой на тротуар вынесло белый «Mercedes». Водитель дорогой иномарки крутанул руль в сторону пешеходного перехода и, вылетев на тротуар, протаранил дорожный знак. По словам молодого водителя, ему пришлось сменить курс из-за подрезавшей его «Газели».