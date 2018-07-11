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«Я пристегнулась за секунду до удара»: в центре Волгограда машина вылетела на тротуар
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«Я пристегнулась за секунду до удара»: в центре Волгограда машина вылетела на тротуар 

v1.ru 11 июля 2018
Фото: v1.ru
В центре Волгограда спустя несколько часов после массовой аварии на Бакинской столкнулись две иномарки. Летящая Skoda Octavia вышибла на тротуар белую Kia Ria. Водители иномарок отделались легкими ушибами и ссадинами Водитель синей иномарки, которая, по словам очевидцев, летела по Первой Продольной на красный сигнал светофора, прикрывает номера тряпочкой и очень нехотя общается с журналистами.
— Дружище, у нас такая ситуация, а ты достаешь меня вопросами, — отвечает молодой водитель с разбитой губой.
Женщина за рулем белой Kia Rio, наоборот, вспоминает детали аварии и показывает след от ремня безопасности на порвавшейся блузке. — Я ехала по улице Пражской на зеленый сигнал светофора. Ничто не предвещало беды, — вспоминает автомобилистка. — И все же что — то подсказало мне пристегнуться за секунду до аварии. После удара машину вынесло на тротуар. У меня открылись обе подушки безопасности.
К счастью, в момент столкновения на тротуаре не было ни одного пешехода. Оба водителя отделались ссадинами, царапинами и сильным испугом.
Перекресток Первой Продольной и улицы Пражской не в первый раз видит серьезные аварии. Зимой на тротуар вынесло белый «Mercedes». Водитель дорогой иномарки крутанул руль в сторону пешеходного перехода и, вылетев на тротуар, протаранил дорожный знак. По словам молодого водителя, ему пришлось сменить курс из-за подрезавшей его «Газели».
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