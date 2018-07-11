Мелочи на дороге, которые оборачиваются лишением прав

Для провинившихся автомобилистов КоАП предусматривает не только штраф, но и изъятие водительского удостоверения на определенное время.

Некоторые нарушения на первый взгляд незначительны, более того, они не создают аварийной обстановки. Однако если читать КоАП буквально, водитель может выявить для себя риск лишения прав.

Возьмем, например, заезд на двойную сплошную дорожную полосу. Водитель может сделать это неумышленно вследствие плохой видимости или желания объехать затор, прочее препятствие.

Однако с точки зрения инспектора ГИБДД выезд на встречную полосу это уже серьезный проступок. В итоге водитель может быть лишен судом прав на период до полугода.

Часто водители «попадаются» на том, что стремясь сократить расстояние водители делают левый поворот не дожидаясь разрешения дорожной разметки. С юридической точки зрения последствия будут такими же, как и в описанном выше случае.

Наконец, многие водители ошибаются при пересечении железнодорожных путей: они ориентируются на поднятый шлагбаум, не обращая при этом внимания на красный сигнал светофора. Если данный маневр заметит патруль ГИБДД, также появляется угроза лишения прав.