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Жители Тольятти стали использовать социальные карты при проезде на коммерческих автобусах
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Жители Тольятти стали использовать социальные карты при проезде на коммерческих автобусах 

63.ru 11 июля 2018
Фото: 63.ru
Льготный проезд действует на трех маршрутах
В Тольятти стартовал пилотный проект по использованию транспортных карт на коммерческих маршрутах.
В мэрии автограда предложили протестировать нововведение на трех направлениях.
— Перевозить пассажиров по социальной карте будут на автобусе № 20, который ходит от Западного пляжа до Автозаводского шоссе, на автобусе № 52 от улицы Льва Толстого до остановки «Фосфор» и в обратном направлении. А также на маршруте № 9, от остановочного пункта «Бетонная» до «Фосфора», — рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
В проекте задействовали 10 автобусов на маршруте № 20, 2 транспортных средства на маршруте № 52 и 1 автобус на маршруте № 9.
Чиновники планируют, что автобусы, которые перевозят пассажиров по социальным картам смогут обслужить 610 тысяч льготников. По подсчетам региональных властей, расходы составят около 12 миллионов рублей. Эти средства перевозчики получат из бюджета Самарской области.
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