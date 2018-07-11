Автобусы до «Вышки»

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По поручению главы администрации Владимира Андрея Шохина транспортным управлением внесены изменения в автобусный маршрут №27, принадлежащий компании «АДМ».

Согласно новым правкам, автобус будет «ходить» по рокадной дороге с остановками у изолятора временного содержания, на пересечении с улицей Северная, а также у ТЦ «Мегаторг». Конечная остановка автобусов планируется у совхоза «Вышка» в юго-западном районе города.