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Автобусы до «Вышки»
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Автобусы до «Вышки» 

ТВ-МИГ 11 июля 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото 33gorod_vladimir33
По поручению главы администрации Владимира Андрея Шохина транспортным управлением внесены изменения в автобусный маршрут №27, принадлежащий компании «АДМ».
Согласно новым правкам, автобус будет «ходить» по рокадной дороге с остановками у изолятора временного содержания, на пересечении с улицей Северная, а также у ТЦ «Мегаторг». Конечная остановка автобусов планируется у совхоза «Вышка» в юго-западном районе города.
Официальный представитель мэрии Александр Карпилович сообщил, что как только остановочные пункты будут готовы, автобусы сразу выйдут в рейс по новым маршрутам. Произойдет это ориентировочно в конце июля — начале августа.
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