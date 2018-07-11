Волгоградцев осудили за подстроенные аварии с дорогими авто

Центральный районный суд города Волгограда вынес приговор по уголовному делу автомошенников, заработавших на инсценировании дорожно-транспортного происшествия шесть миллионов рублей.

Обвиняемые пытались получить 16 миллионов за страховку эксклюзивного автомобиля

— Сергей Поветкин с мая 2013 года по июнь 2014 года вместе со знакомым подстроил ДТП с дорогостоящим автомобилем бизнес-класса, получив в качестве страховых выплат более шести миллионов рублей, — сообщили V1.ru в пресс-службе Генпрокуратуры России . — Аналогичным способом Поветкин со своим приятелем Сергеем Рублевым и ещё одним обвиняемым с июля 2013 года по май 2015 года пытались получить страховое возмещение в сумме 16 миллионов рублей за инсценированное ДТП с участием спортивного автомобиля несерийного производства.

Лидер мошенников Сергей Поветкин обвиняется и в других преступлениях.

— В 2015 году Поветкин продал за 3,7 миллиона рублей жителю Республики Дагестан внедорожник, который впоследствии был изъят сотрудниками правоохранительных органов в связи с тем, что на автомобиле был изменен идентификационный номер — рассказали в ведомстве.

Суд приговорил Сергея Поветкина за покушение на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере к трём годам тюрьмы. Его напарник Сергей Рублёв получил два года и четыре месяца колонии общего режима . Приговор может быть обжалован.

Уголовные дела в отношении сообщников осуждённых рассматриваются отдельно. Одно из них передано в суд. Другое находится на стадии расследования.