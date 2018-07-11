Ещё
Волгоградцев осудили за подстроенные аварии с дорогими авто
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волгоградцев осудили за подстроенные аварии с дорогими авто 

v1.ru 23 часа назад
Фото: v1.ru
Центральный районный суд города Волгограда вынес приговор по уголовному делу автомошенников, заработавших на инсценировании дорожно-транспортного происшествия шесть миллионов рублей.
Обвиняемые пытались получить 16 миллионов за страховку эксклюзивного автомобиля
— Сергей Поветкин с мая 2013 года по июнь 2014 года вместе со знакомым подстроил ДТП с дорогостоящим автомобилем бизнес-класса, получив в качестве страховых выплат более шести миллионов рублей, — сообщили V1.ru в пресс-службе Генпрокуратуры России. — Аналогичным способом Поветкин со своим приятелем Сергеем Рублевым и ещё одним обвиняемым с июля 2013 года по май 2015 года пытались получить страховое возмещение в сумме 16 миллионов рублей за инсценированное ДТП с участием спортивного автомобиля несерийного производства.
Лидер мошенников Сергей Поветкин обвиняется и в других преступлениях.
— В 2015 году Поветкин продал за 3,7 миллиона рублей жителю Республики Дагестан внедорожник, который впоследствии был изъят сотрудниками правоохранительных органов в связи с тем, что на автомобиле был изменен идентификационный номер — рассказали в ведомстве.
Суд приговорил Сергея Поветкина за покушение на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере к трём годам тюрьмы. Его напарник Сергей Рублёв получил два года и четыре месяца колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.
Уголовные дела в отношении сообщников осуждённых рассматриваются отдельно. Одно из них передано в суд. Другое находится на стадии расследования.
v1.ru: последние новости
Тройная авария с участием пассажирской «Газели» произошла в центре Волгограда В Городище заторопившаяся автомобилистка покорежила столб В Волгограде за день в авариях пострадали два байкера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Skoda Rapid получит новое название1
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение