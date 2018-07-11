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Экспериментальные ограждения установили неподалеку от Митина
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Экспериментальные ограждения установили неподалеку от Митина 

Управа района Митино 23 часа назад
Фото: Управа района Митино
Экспериментальные ограждения, которые помогут разделить транспортные потоки и снизят аварийность, у становили на Волоколамском шоссе недалеко от Митина.
«Причиной для эксперимента стали мелкие ДТП и постоянные заторы на этом участке автодороги, так как при выезде с парковки торгового центра автомобили массово перестраивались из крайнего правого в левый ряд для разворота» — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Уточняется, что конструкции отличаются низкой себестоимостью, компактностью, простотой и оперативностью в установке. (ск)
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