Главу орловского агрохолдинга освободили в ходе спецоперации

Напомним, во вторник, 10 июля, возле садоводческого товарищества, расположенного на территории Заводского района, злоумышленники похитили орловского бизнесмена. Они затолкали его в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Сотрудники следственного комитета, ФСБ МВД и Росгвардии освободили бизнесмена в Тульской области. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Также правоохранители задержали и злоумышленников, совершивших похищение.

Сейчас следственно-оперативная группа продолжает работать на месте, где преступники удерживали Будагова. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления Анатолия Щурова.