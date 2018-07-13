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Главу орловского агрохолдинга освободили в ходе спецоперации
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Главу орловского агрохолдинга освободили в ходе спецоперации 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Главу агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова освободили в ходе спецоперации, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Напомним, во вторник, 10 июля, возле садоводческого товарищества, расположенного на территории Заводского района, злоумышленники похитили орловского бизнесмена. Они затолкали его в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Сотрудники следственного комитета, ФСБ, МВД и Росгвардии освободили бизнесмена в Тульской области. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Также правоохранители задержали и злоумышленников, совершивших похищение.
Сейчас следственно-оперативная группа продолжает работать на месте, где преступники удерживали Будагова. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления Анатолия Щурова.
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