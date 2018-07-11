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Неизвестные злоумышленники похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива»
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Неизвестные злоумышленники похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива» 

Свободная пресса 23 часа назад
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, 10 июля предполагаемые преступники остановили возле садоводческого товарищества автомобиль Lexus LX 570, в котором ехал Будагов и его водитель.
Угрожая им оружием, они вывезли их в район Лужковского кладбища. Там они связали водителя и оставили его в салоне авто. А Будагова насильно посадили в другую машину и увезли в неизвестном направлении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).
Справка «СП»
В состав агрохолдинга «Орловская Нива» входят: молочный комплекс на 1200 голов дойного стада, фабрика по производству мяса птицы и репродуктор второго порядка по производству инкубационного яйца, Кромской и Глазуновский маслозаводы, Змиёвский мясокомбинат, ООО «Пищевик», ООО «Ливенский комбинат хлебопродуктов», хлебозавод «Орелоблхлеб».
Кроме того, на 30 тыс. га сельскохозяйственных угодий АО «АПК „Орловская Нива“ занимается выращиванием продукции растениеводства.
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