Неизвестные злоумышленники похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива»

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , 10 июля предполагаемые преступники остановили возле садоводческого товарищества автомобиль Lexus LX 570, в котором ехал Будагов и его водитель.

Угрожая им оружием, они вывезли их в район Лужковского кладбища. Там они связали водителя и оставили его в салоне авто. А Будагова насильно посадили в другую машину и увезли в неизвестном направлении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

Справка «СП»

В состав агрохолдинга «Орловская Нива» входят: молочный комплекс на 1200 голов дойного стада, фабрика по производству мяса птицы и репродуктор второго порядка по производству инкубационного яйца, Кромской и Глазуновский маслозаводы, Змиёвский мясокомбинат, ООО «Пищевик», ООО «Ливенский комбинат хлебопродуктов», хлебозавод «Орелоблхлеб».

Кроме того, на 30 тыс. га сельскохозяйственных угодий АО «АПК „Орловская Нива“ занимается выращиванием продукции растениеводства.

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