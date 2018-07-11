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Слесарь попал в ДТП на похищенном авто на Кубани
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Слесарь попал в ДТП на похищенном авто на Кубани 

360tv.ru 22 часа назад
Фото: 360tv.ru
39‐летний Алексей Ф. незаконно прокатился по Краснодару на автомобиле 35‐летнего Алексея Д. Об этом сообщили телеканалу «360».
30 июня Алексей сдал Hummer H2 на ремонт. Вечером, когда владельца не было рядом, слесарь открыл машину и уехал кататься по городу. На улице Ставропольская он попал в ДТП.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Следователи решают вопрос о мере пресечения.
Ранее мужчина был неоднократно судим. Также он состоит на профучете в ОП.
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