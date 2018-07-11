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В Саратове могут появиться «гнущиеся» дорожные знаки
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В Саратове могут появиться «гнущиеся» дорожные знаки 

САРАТОВ24 22 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Конструкции начали тестировать в Москве. Об этом сегодня рассказали в столичном центре организации дорожного движения. Специалисты ведомства установили новый дорожный знак на гибкой стойке. При столкновении с автомобилем он остается на месте и принимает прежнюю форму. Если конструкции приживутся, аналогичные появятся и на остальных участках дорог.
"В результате аварий в Москве ежемесячно повреждается порядка полусотни дорожных знаков. Как правило, после дорожно-транспортных происшествий стойки с дорожными знаками деформируются. Их нужно менять. В рамках эксперимента в районе дома 32 по улице Бутырский Вал установлен дорожный знак на гибкой стойке", — рассказали агентству ТАСС в пресс-службе центра организации дорожного движения Москвы.
Технология «гнущихся» стоек проста. Конструкция сделана из нержавеющей стали и закреплена на шарнирах, которые позволяют знаку оставаться на месте и выгибаться до 90 градусов в любом направлении. Каждая выдерживает более 20 наездов автомобилями. По мнению специалистов, подобной новинкой уже заинтересовались власти и других регионов. По мнению чиновников, подобные гибкие стойки могут помочь сэкономить бюджетные деньги. Появится ли эта технология в Саратове пока неизвестно. В начале недели, в городе появились новые дорожные знаки. Специалисты использовали обычные конструкции.
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