В Сочи на трассе перевернулась фура

Длинномер перевернулся на трассе за поселком Головинка.

По сообщению очевидцев, водитель задремал за рулем и не справился с управлением. В результате фура завалилась «на бок».

Водитель жив, «перевертыш» движению не мешает.