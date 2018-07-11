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В Сочи на трассе перевернулась фура
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В Сочи на трассе перевернулась фура 

За рулем Кубань 22 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Длинномер перевернулся на трассе за поселком Головинка.
По сообщению очевидцев, водитель задремал за рулем и не справился с управлением. В результате фура завалилась «на бок».
Водитель жив, «перевертыш» движению не мешает.
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