С какой скоростью выгоднее ехать в Крым

В разгар сезона отпусков, когда объем времени и финансов, отведенных на отдых, ограничены, как никогда остро встает вопрос о выборе того или иного режима движения по трассе. И особенно если это главная «отпускная магистраль» страны — трасса М4 «Дон».

Ответ на вопрос выгоды от того или иного алгоритма движения по скоростному шоссе разберем на примере двух режимов. Первый подразумевает скорости в районе 120 км/ч и обещает относительно быстрое преодоление расстояния от старта до финиша путешествия. Второй тип перемещения в пространстве на авто более экономичный — со скоростями 80–90 км/ч.

Проиллюстрировать плюсы и минусы обоих вариантов мы попробуем на таком популярном в летние месяцы направлении, как М4 «Дон». Эта трасса протяженностью около 1500 км сочетает как платные участки, где фактически разрешено ехать под 130 км/ч, так и бесплатные отрезки со стандартным ограничением на уровне 90 км/ч, но где без проблем со стороны КоАП можно разгоняться до 109 км/ч. Для простоты вычислений рассмотрим некую условную легковушку В— или С-класса с мотором мощностью около 100 л.с. и бензобаком объемом 40 литров. Это — один из самых распространенных типов авто на наших дорогах. Именно на таких «Дастерах», «Фокусах» и «Солярисах» сотни тысяч россиян каждое лето отправляются в путь к местам проведения отпуска.

Итак, у нас имеется маршрут длиной полторы тысячи километров и две одинаковые машины, стартующие из Москвы с полными баками топлива одновременно. Водитель первой будет держать на спидометре 120 км/ч, а водитель второй — 80 км/ч.

В выбранном режиме первый автомобиль будет потреблять примерно по 12 литров бензина на каждую сотню километров пробега. В то время как «тихоход» — не более 8 л на 100 км. Из-за повышенного расхода горючего «гонщику» потребуется уже примерно через 300 км заехать на АЗС. «Тихоход» же будет заправляться гораздо реже — каждые 450 километров. В пути более быстрая машина проведет не менее 13 часов с учетом потраченного на «лишнюю» дозаправку времени.

Неторопливый водитель, предпочитающий двигаться в «режиме дальнобойщика», на те же 1500 км потратит 18 часов. На бензин у «гонщика» уйдет порядка 7000 рублей, а у «тихохода» — всего 5000. Заметим, что последний наверняка, будучи человеком явно не чуждым правил безопасности, находясь где-то на второй половине маршрута, предпочтет остановиться и переночевать. «Гонщик», возможно, поступит аналогичным образом.

Однако с гораздо более высокой вероятностью он предпочтет доехать до конечной точки маршрута, как говорится, «на одном дыхании». То есть окажется на дорогах Кубани, где хватает отмороженных «джигитов» за рулем, уже в достаточно утомленном состоянии. Это обстоятельство резко повышает риск попасть в ДТП с каким-нибудь кубанским «шумахером». Полагаем, что подобное начало отпуска прельщает не многих. А потому предлагаем читателю самому выбрать наиболее подходящую для себя тактику дальней поездки на Черное море.

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