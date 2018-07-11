Опьянение у водителей установят по анализу крови

Теперь, чтобы водителя посчитали пьяным, у него либо в выдохе должно содержаться не менее 0,16 мг спирта на литр воздуха, либо в крови не менее 0,3 промилле алкоголя.

До сих пор трезвость водителей устанавливалась только по выдоху. КоАП давал четкое определение трезвости, исходя из содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе с учетом суммарной погрешности приборов. Те самые 0,16 мг/л.

Но не все попавшие в аварию водители могли дыхнуть. Некоторые погибали, некоторые находились в состоянии, в котором дыхнуть в прибор просто невозможно. Конечно, в больницах и моргах могли установить содержание алкоголя в крови. Но эти данные зачастую невозможно было использовать для установления административной, а то и уголовной ответственности. Ведь кроме показаний о выдохе никаких иных законодательно закрепленных способов определения трезвости нет. Даже инструкция минздрава не содержит иных показаний, кроме как данные по выдоху. А произошло это потому, что с введением «нулевого промилле» из этого приказа была вычеркнута норма о 0,3 промилле по крови. Когда в КоАП вернулась погрешность, в приказ минздрава 0,3 промилле так и не вернулись.

В итоге некоторые водители уходили от ответственности за «пьяное ДТП». В некоторых регионах врачи говорили, что раз в приказе нет такого параметра, то и выносить определение о том, что водитель был пьян, нельзя.

Но так как минздрав до сих пор не внес изменений в свою инструкцию, то пришлось возвращать 0,3 промилле законодательно поправками в КоАП.

Как считают в Госавтоинспекции МВД России, статистика по количеству пьяных водителей после вступления в силу этой нормы может измениться — число выявленных нетрезвых водителей вырастет. Ведь в нее попадут и те, которые не имели возможности дыхнуть в алкотестер. Но это только покажет реальную картину с нетрезвыми водителями на дорогах и с количеством «пьяных ДТП». Но вырастет она несильно, поскольку довольно часто наркологи выносили свой вердикт в том числе и по содержанию алкоголя в крови.

Напомним, что опьянение — это отягчающий признак. При ДТП, в котором погибли или получили тяжелые травмы люди, срок заключения такого водителя увеличивается на два года.