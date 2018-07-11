Этот дальнобойщик думал, что водитель, который ехал перед ним, пьян. 

Однажды дальнобойщик ехал по сельской местности Северной Каролины, когда вдруг на дорогу вылетел коричневый седан. Он вилял по дороге из стороны в сторону, поэтому водителю грузовика пришлось снизить скорость. Сначала он подумал, что водитель был пьян, но когда он подъехал ближе, то увидел, что за рулем сидел старик, у которого просто тряслись руки. Поэтому он объявил по радио: «Мужчина в коричневом »Шевроле», если Вы слышите меня, остановитесь. Съезжайте с дороги!»
Удивительно, но старик послушался! Дальнобойщик подъехал к машине и вылез из своей кабины. Пожилой мужчина вышел из своего авто, пошатнулся и упал в руки шофера. Он начал плакать и излил всю свою историю многомесячного страха и боли из-за болезни его единственной дочери. Сегодня он возвращался из больницы, где было решено, что она прекращает какое-либо дальнейшее лечение. В больнице он оставался «сильным» для своей дочери, но на дороге он уже не мог себя сдерживать.
Двое мужчин говорили около часа. Отец, в конце концов, решил поделиться своей болью за дочь, а выговорившись, сказал, что он чувствует себя лучше и может ехать домой. Мужчины обнялись, и дальнобойщик ехал за ним 50 миль. Пока они ехали вместе, то общались по радио.
Старик еще раз поблагодарил своего нового друга за помощь и сказал, что ему надо сворачивать. Дальнобойщик спросил его, все ли с ним в порядке и сможет ли он доехать домой, и вдруг третий голос прервал разговор: «Не волнуйся, дружище, езжай своей дорогой, я проведу его до дома!»
Взглянув в зеркало заднего вида, он увидел, как грузовик, перевозивший скот, повернул в тот же поворот, что и коричневый седан.
Есть хорошие люди в мире. Некоторые могут быть незнакомы Вам, некоторые быть очень близко. Это дает нам возможность верить, что в мире полно людей, которые с удовольствием помогают, готовые позаботиться о Вас в трудную минуту, предложить свои теплые объятия и выслушать. Они как ангелы, которые поднимают нас на ноги, когда наши крылья с трудом вспоминают, как летать.
Посмотрите вокруг, они везде. И вполне вероятно, вы даже заметить одного в зеркале!