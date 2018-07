«Как-то неуютненько стало»: водитель не ожидал увидеть такое в кустах возле трассы

Приморский водитель рассказал о неожиданной находке на дороге, сообщает PRIMPRESS.

По словам автомобилиста, ехавшего по трассе в Находке, в кустах он увидел военную технику. Такая картина открылась очевидцу в районе «Американской деревни».

Интернет-пользователи по-разному отреагировали на это видео. Кто-то совсем не удивился увиденному, однако многим стало не по себе.

«К чему готовимся?», «Как-то неуютненько стало ((», «Прям не по себе! Мне сегодня машина сопровождения попалась „Военная инспекция“, уже как-то насторожилась».

