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«Как-то неуютненько стало»: водитель не ожидал увидеть такое в кустах возле трассы
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«Как-то неуютненько стало»: водитель не ожидал увидеть такое в кустах возле трассы 

Primpress 20 часов назад
Фото: Primpress
Приморский водитель рассказал о неожиданной находке на дороге, сообщает PRIMPRESS.
По словам автомобилиста, ехавшего по трассе в Находке, в кустах он увидел военную технику. Такая картина открылась очевидцу в районе «Американской деревни».
Интернет-пользователи по-разному отреагировали на это видео. Кто-то совсем не удивился увиденному, однако многим стало не по себе.
«К чему готовимся?», «Как-то неуютненько стало ((», «Прям не по себе! Мне сегодня машина сопровождения попалась „Военная инспекция“, уже как-то насторожилась».
A post shared by Находка — Городской Паблик 18+ (@nhk_off) on Jul 10, 2018 at 11:53pm PDT
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