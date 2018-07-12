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Для Камчатки закупили 21 автобус с газомоторными двигателями
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Для Камчатки закупили 21 автобус с газомоторными двигателями 

ТАСС 16 часов назад
Фото: КамИнформ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июля. /ТАСС/. Администрация Петропавловска-Камчатского закупила 21 пассажирский автобус с газомоторными двигателями. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил в четверг глава городской администрации Виталий Иваненко.
"Завершены закупочные процедуры по поставке 21-го пассажирского автобуса с газомоторными двигателями. До конца года автобусы должны выйти на городские линии", — написал Иваненко.
Приобретение автобусов проведено в рамках программы развития транспортной системы города, которая реализуется на условиях софинансирования. 70% поступило краевого бюджета и 30% — средства муниципалитета. Эксплуатация автобуса с газомоторным двигателем по сравнению с дизельным на километр пробега обходится почти в два раза дешевле.
В городе есть сертифицированная газовая заправка. А поступать газ будет из Соболевского района Камчатки
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