Для Камчатки закупили 21 автобус с газомоторными двигателями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июля. / ТАСС /. Администрация Петропавловска-Камчатского закупила 21 пассажирский автобус с газомоторными двигателями. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил в четверг глава городской администрации Виталий Иваненко

"Завершены закупочные процедуры по поставке 21-го пассажирского автобуса с газомоторными двигателями. До конца года автобусы должны выйти на городские линии", — написал Иваненко.

Приобретение автобусов проведено в рамках программы развития транспортной системы города, которая реализуется на условиях софинансирования. 70% поступило краевого бюджета и 30% — средства муниципалитета. Эксплуатация автобуса с газомоторным двигателем по сравнению с дизельным на километр пробега обходится почти в два раза дешевле.

В городе есть сертифицированная газовая заправка. А поступать газ будет из Соболевского района Камчатки