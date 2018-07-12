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Электричка задерживается на Казанском направлении МЖД
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Электричка задерживается на Казанском направлении МЖД 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Изменения в расписании поезда №6864 произошли в связи с оказанием медицинской помощи пассажиру.
На Казанском направлении Московской железной дороги в четверг, 12 июля, произошли изменения в расписании. Сообщается, что там задерживается электропоезд.
Такая информация была предоставлена Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Так, был задержан поезд «Москва — Черусти».
Внимание! Казанское направление. Задержан п. 6864 (Москва — Черусти) на 40 минут. Предварительная причина: оказание медицинской помощи пассажиру.
— ЦППК (@centralppk) 11 июля 2018 г.
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