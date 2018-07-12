Электричка задерживается на Казанском направлении МЖД

Изменения в расписании поезда №6864 произошли в связи с оказанием медицинской помощи пассажиру.

На Казанском направлении Московской железной дороги в четверг, 12 июля, произошли изменения в расписании. Сообщается, что там задерживается электропоезд.

Такая информация была предоставлена Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Так, был задержан поезд «Москва — Черусти».

Внимание! Казанское направление. Задержан п. 6864 (Москва — Черусти) на 40 минут. Предварительная причина: оказание медицинской помощи пассажиру.

— ЦППК (@centralppk) 11 июля 2018 г.