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В МЖД опровергли информацию о приостановке движения поездов на Казанском направлении
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В МЖД опровергли информацию о приостановке движения поездов на Казанском направлении 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Информация, появившаяся в СМИ, о приостановке движения поездов на Казанском направлении, не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Информация, появившаяся в СМИ, якобы на Казанском направлении Московской железной дороги приостановлено движение поездов, не соответствует действительности. Сегодня утром рядом с платформой «47 км», по предварительной информации, в результате самого распространенного нарушения правил безопасного поведения на железной дороге — хождения по путям в неположенном месте — был травмирован подросток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники оказывают содействие правоохранительным органам в расследовании происшествия.
«В пути были незначительно задержаны два пригородных поезда — на 10 минут. Обращаем внимание коллег-журналистов, что в районе платформы «47 км» четыре железнодорожных пути. В день на Казанском направлении курсируют около 300 пригородных поездов, в том числе до Рязани. Интерпретация информации о задержке двух электричек — якобы приостановлено движение на всем направлении — вводит в заблуждение пассажиров», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация, что движение электропоездов Казанского направления МЖД в пятницу, 13 июля 2018 г., временно остановлено в связи с наездом на человека рядом со станцией «47 км».
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