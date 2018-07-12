Новые ограничения движения введут в Петербурге в пятницу

В Петербурге ожидаются новые ограничения движения, сообщает пресс-служба ГАТИ. Они вступят в силу в пятницу, 13 июля.

По данным ведомства, из-за дорожных работ с 22.00 13 июля до 07.00 14 июля водители не смогут проехать по участку Светлановского проспекта в створе Суздальского проспекта.

С 13 по 15 июля реконструкция теплопровода не позволит автомобилистам попасть на Белевский проспект от Варфоломеевской улицы до Железнодорожного проспекта. В этот же период движение будет закрыто по 16-й и 17-й линиям Васильевского острова от Неманского переулка до Малого проспекта. Там пройдут работы по установке строительных лесов.

С 14 по 15 июля закроют проезд по перекрестку улиц Ольги Берггольц и Бабушкина, а с 14 июля по 10 сентября проезд будет ограничен по Тихой улице от Антокольского переулка.

Водителей просят быть внимательными при выборе маршрутов.