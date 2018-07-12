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На Сибирском тракте парень спас из-под колес автобуса девушку
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На Сибирском тракте парень спас из-под колес автобуса девушку 

e1.ru 15 часов назад
Фото: e1.ru
Произошло это рядом с остановкой «Психбольница», в нескольких десятках метров от пешеходного перехода. По словам водителя автобуса, его ослепили встречные автомобили, и он не видел людей на дороге.
— Была полночь, мы уже смену заканчивали, я ехал со скоростью около 40 километров в час, — рассказал E1.RU Владимир, водитель автобуса. — Тут вижу: перед остановкой два идиота стоят, лупят ксеноном на светофоре. Я включил свой, чтобы хоть что-то увидеть. Не перебивает. И тут прямо в пяти метрах на разделительной двое. Я не знаю, что там произошло у тех двоих, но эта девчонка должна парню жизнь, а тех двух идиотов, надеюсь, судьба накажет. Про то, что езда с дальним по городу запрещена, мало кто знает. До сих пор меня потрясывает. Пацан реально ее вытащил буквально из-под колес, молодец, я бы ведь размотал их обоих.
Этот момент сохранился на видеорегистраторе, установленном в автобусе:
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