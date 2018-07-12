В Приамурье школьник спас из реки мужчину, получившего травму позвоночника

Девятиклассник из села Павловка Амурской области Илья Чалый спас на реке местного жителя, который получил травму позвоночника, нырнув в воду.

16-летний школьник со сверстниками отдыхал на реке Томь​​​. Недалеко расположилась другая компания, и когда один из мужчин разбежался по берегу и попытался нырнуть, то получил травму позвоночника, так как река в этом месте была мелкая.

Илья, ставший невольным свидетелем происшествия, побежал на помощь, аккуратно вытащил пострадавшего на берег и вызвал неотложку. Раненого доставили в Амурскую областную клиническую больницу.