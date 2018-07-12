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В Приамурье школьник спас из реки мужчину, получившего травму позвоночника
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В Приамурье школьник спас из реки мужчину, получившего травму позвоночника 

Вести.Ru 14 часов назад
Девятиклассник из села Павловка Амурской области Илья Чалый спас на реке местного жителя, который получил травму позвоночника, нырнув в воду.
16-летний школьник со сверстниками отдыхал на реке Томь​​​. Недалеко расположилась другая компания, и когда один из мужчин разбежался по берегу и попытался нырнуть, то получил травму позвоночника, так как река в этом месте была мелкая.
Илья, ставший невольным свидетелем происшествия, побежал на помощь, аккуратно вытащил пострадавшего на берег и вызвал неотложку. Раненого доставили в Амурскую областную клиническую больницу.
Руководство МЧС России по Амурской области ходатайствует о награждении школьника медалью «За спасение погибающих на водах», сообщает РИА Новости.
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