В Приамурье школьник спас из реки мужчину, получившего травму позвоночника 

Девятиклассник из села Павловка Амурской области Илья Чалый спас на реке местного жителя, который получил травму позвоночника, нырнув в воду.
16-летний школьник со сверстниками отдыхал на реке Томь. Недалеко расположилась другая компания, и когда один из мужчин разбежался по берегу и попытался нырнуть, то получил травму позвоночника, так как река в этом месте была мелкая.
Илья, ставший невольным свидетелем происшествия, побежал на помощь, аккуратно вытащил пострадавшего на берег и вызвал неотложку. Раненого доставили в Амурскую областную клиническую больницу.
Руководство МЧС России по Амурской области ходатайствует о награждении школьника медалью «За спасение погибающих на водах», сообщает РИА Новости.