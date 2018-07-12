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Кузбасский водитель заплатит штраф за «горячих» пассажиров
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Кузбасский водитель заплатит штраф за «горячих» пассажиров 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Водитель из города Кемерово получил штраф по вине пассажиров, которые нарушили правила перевозки. На записи с камер видно, как они вылезли по пояс из окон Daewoo Nexia, сообщило РИА ФАН.
Во время поездки пассажирам стало жарко, и они решили высунуться. Сначала так поступила ехавшая в иномарке девушка, а затем ее примеру последовал молодой человек.
Вскоре сотрудники ГИБДД нашли водителя автомобиля и составили протокол об административном правонарушении. Владельцу машины выписали штраф в размере одной тысячи рублей.
Сам водитель признался, что пассажиров видел впервые. Они попросили подвезти, а затем начали вести себя вызывающе.
В июне две жительницы Красноярска решили покататься по улицам города, высунувшись из окон автомобиля. При этом обе девушки были полуголыми.
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