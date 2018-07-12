На проспекте Дзержинского встали троллейбусы и трамваи

Утром 12 июля на перекрёстке улицы Волочаевской с проспектом Дзержинского в Дзержинском районе Новосибирска встали трамваи и троллейбусы.

Отметка о том, что трамваи и троллейбусы остановились, появилась на Яндекс. Картах около 8:10.

«Обрыв контактной линии на этом перекрёстке. Стоят трамваи и троллейбусы», — сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской филиала № 5«Правобережный трамвайный» МКП «Горэлектротранспорт».

Судя по данным сайта ЦУГАЭТ, на перекрёстке скопилось несколько трамваев маршрута № 14 и троллейбусов № 10, 22 и 23.

Днём 11 июля у трамвая № 16, ехавшего по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, сломался пантограф — из-за аварии пассажиров высадили, а другие трамваи отправили в объезд через площадь Маркса.