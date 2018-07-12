В Якутии более 30 тысяч человек остались без электричества из-за аварии

В двух районах Якутии в результате аварии на линии более 30 тысяч жителей остались без электричества. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение Минэнерго России Отмечается, что произошло отключение тупиковой ВЛ 110 кВ «Чурапча — Хандыга». «Без электроснабжения остались бытовые потребители в Таттинском и Томпонском районах (около 30 900 человек), предприятия местной промышленности», — заявили в ведомстве. В министерстве добавили, что проводятся аварийно-восстановительные работы. Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.