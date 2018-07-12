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В Якутии более 30 тысяч человек остались без электричества из-за аварии
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В Якутии более 30 тысяч человек остались без электричества из-за аварии 

RT на русском 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
В двух районах Якутии в результате аварии на линии более 30 тысяч жителей остались без электричества. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение Минэнерго России.
Отмечается, что произошло отключение тупиковой ВЛ 110 кВ «Чурапча — Хандыга».
«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Таттинском и Томпонском районах (около 30 900 человек), предприятия местной промышленности», — заявили в ведомстве.
В министерстве добавили, что проводятся аварийно-восстановительные работы.
Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.
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