На Вторчермете большая пробка: фура перегородила улицу Титова

Сегодня утром на улице Титова в районе остановки «Вторчермет» образовалась большая пробка. Машины не могут проехать из-за того, что поперек дороги стоит фура.

— Девятка хотела проскочить, когда фура поворачивала, — рассказал E1.RU очевидец. — Перегородили движение в обе стороны.

Судя по сервису Яндекс. Пробки, движение на этом участке сильно затруднено.

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