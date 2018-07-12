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На Вторчермете большая пробка: фура перегородила улицу Титова
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На Вторчермете большая пробка: фура перегородила улицу Титова 

e1.ru 12 часов назад
Фото: e1.ru
Сегодня утром на улице Титова в районе остановки «Вторчермет» образовалась большая пробка. Машины не могут проехать из-за того, что поперек дороги стоит фура.
— Девятка хотела проскочить, когда фура поворачивала, — рассказал E1.RU очевидец. — Перегородили движение в обе стороны.
Судя по сервису Яндекс. Пробки, движение на этом участке сильно затруднено.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, сняли его на видеорегистратор или знаете дополнительные подробности, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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