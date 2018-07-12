В Орле Александровский мост в очередной раз «взял в плен» Газель

В областном центре в очередной раз под мостом застрял автомобиль. На этот раз габариты транспортного средства не позволили проехать через арку Газели.

Фотографии очевидцы происшествия разместили в социальных сетях. Машина не просто «попалась» в ловушку, но и лишилась будки. Водителю пришлось воспользоваться помощью эвакуатора, который забрал отвалившуюся будку. Пользователи социальных сетей активно комментируют произошедшее.

— Зачем на знаки смотреть. У нас много умников считает что правила можно нарушать. И «из-за правил в каждой области не понятно как ездить.»

— Ну кроме знаков неплохо бы ещё и глаза иметь и самую малость мозгов)).

— Мост чуть не сломал!))))

— Он либо сотку ехал в эту арку? Что будка в щепки.

— Классический случай этого моста. (Прим. ред. пунктуация и орфография автора сохранены).

Стоит отметить, что подобные случаи регулярно происходят в областном центре. Как правило зимой водители не берут в расчёт наледь и пытаются проехать под аркой. Напомним, в марте этого года автобус « Мерседес » застрял под Александровским мостом. Водителю пришлось спустить колёса, чтобы вызволить из плена автомобиль.