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В Орле Александровский мост в очередной раз «взял в плен» Газель
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В Орле Александровский мост в очередной раз «взял в плен» Газель 

РИА 57 11 часов назад
Фото: РИА 57
В областном центре в очередной раз под мостом застрял автомобиль. На этот раз габариты транспортного средства не позволили проехать через арку Газели.
Фотографии очевидцы происшествия разместили в социальных сетях. Машина не просто «попалась» в ловушку, но и лишилась будки. Водителю пришлось воспользоваться помощью эвакуатора, который забрал отвалившуюся будку. Пользователи социальных сетей активно комментируют произошедшее.
— Зачем на знаки смотреть. У нас много умников считает что правила можно нарушать. И «из-за правил в каждой области не понятно как ездить.»
— Ну кроме знаков неплохо бы ещё и глаза иметь и самую малость мозгов)).
— Мост чуть не сломал!))))
— Он либо сотку ехал в эту арку? Что будка в щепки.
— Классический случай этого моста. (Прим. ред. пунктуация и орфография автора сохранены).
Стоит отметить, что подобные случаи регулярно происходят в областном центре. Как правило зимой водители не берут в расчёт наледь и пытаются проехать под аркой. Напомним, в марте этого года автобус «Мерседес» застрял под Александровским мостом. Водителю пришлось спустить колёса, чтобы вызволить из плена автомобиль.
Сообщение В Орле Александровский мост в очередной раз «взял в плен» Газель появились сначала на РИА 57.
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