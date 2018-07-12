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РЖД назвали причину ЧП в Бердске
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РЖД назвали причину ЧП в Бердске 

Все новости Новосибирской области 12 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Инцидент произошел в районе Нового поселка, неподалеку от остановочной платформы Береговая днем 11 июля. Комментарии о трагическом происшествии на железной дороге для VN.ru дал представитель пресс-службы РЖД Михаил Лыкосов.
— В среду, 11 июля 2018 года, в 15.20 местного времени на 30-м километре перегона Бердск-Сеятель недалеко от остановочной платформы Береговая под грузовой поезд попал мужчина 20 лет. Мужчина не реагировал на предупреждающие сигналы. Машинист применил экстренное торможение, однако для полной остановки времени было недостаточно. В результате пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства случившегося расследуются, — сообщил Михаил Лыкосов.
Напомним, этим летом на железной дороге погибли уже четыре человека. 23 июня на железнодорожном вокзале Бердска грузовой состав сбил насмерть пожилую женщину. 15 июля маневровым поездом сбит пожилой мужчина, который переходил пути в неположенном месте. 29 июня погиб 75-летний мужчина, который переходил железнодорожные пути в районе улицы Сибирской, где пешеходный переход отсутствует.
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