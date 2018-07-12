В Новом Уренгое «встретились» автобус и легковушка 

На автодороге Сургут — Салехард легковой автомобиль съехал в кювет. Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по ЯНАО, авария произошла 11 июля в обед.
Для ликвидации дорожно-транспортного происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение МЧС России по ЯНАО. На месте работали 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники ведомства.
Ещё одно ДТП произошло в Новом Уренгое. По информации nur24.ru, в районе новоуренгойского поста в аварию попал служебный автобус и легковушка. Более серьезные механические повреждения получила «Лада Калина». По сообщениям очевидцев, инициатором этого ДТП мог стать водитель автобуса, который не уступил дорогу легковому авто. Отечественная машина ехала по главной, и автобус врезался в неё справа. Информации о пострадавших в этой аварии нет.