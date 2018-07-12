В Новом Уренгое «встретились» автобус и легковушка

На автодороге Сургут — Салехард легковой автомобиль съехал в кювет. Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по ЯНАО, авария произошла 11 июля в обед.

Для ликвидации дорожно-транспортного происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение МЧС России по ЯНАО. На месте работали 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники ведомства.