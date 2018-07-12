Hyundai и Baidu возьмутся за разработку служб подключенного автомобиля

Baidu и Hyundai Motor Group заключили двусторонний договор, предметом которого названа разработка систем и приложений для подключенного автомобиля.

Суть концепции в том, чтобы создать по настоящему «автомобильный интернет». Т.е. такую интернет сеть, которая прежде всего станет полезной именно для водителей и конечно же для машины.

Как сообщается, в планах разработчиков автомобильный контент, содержащий подробную информацию о состоянии дорог (ремонт, пробки) на заданном направлении, свежие карты и ИИ.

Из оборудования будет создано «умное» зеркало заднего обзора, современная панель приборов и вишенка на торте — авторобот.

В функционал последнего будет включена возможность проявления эмоций для более адаптивного общения с человеком.

Авторобот будет неким посредником между автомобилем и человеком. Некоторые функции управления автомобилем авторобот возьмет на себя. А отдельные моменты будет обсуждать с водителем.