Ещё
Возможность сортировать штрафы за нарушение ПДД появилась на портале мэрии Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Возможность сортировать штрафы за нарушение ПДД появилась на портале мэрии Москвы 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пользователи портала mos.ru теперь могут сортировать штрафы ГИБДД, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, новая возможность сделает удобнее оплату штрафов для автомобилистов с несколькими машинами.
"Теперь автомобилисты могут сортировать штрафы, которые приходят на конкретный автомобиль или конкретному автовладельцу. Это удобно, если в личном кабинете у пользователя несколько машин или если в семье несколько автовладельцев, а штрафы платит кто-то один со своей учетной записи", — приводятся в сообщении слова руководителя направления «Транспорт» и «Безопасность» департамента информационных технологий города Юрия Чулюкова.
Отмечается, что штрафы можно разделить на новые и уже оплаченные, сгруппировать по конкретным автомобилям или по номеру водительского удостоверения. Для оплаты штрафов на mos.ru нужно ввести номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации авто.
ТАСС: последние новости
Один из шести пострадавших в ДТП в Алтайском крае находится в тяжелом состоянии Новые ограничители на дорогах РФ помогли минимизировать смертность при выезде на встречку Коммунальные машины и двухэтажные автобусы могут пустить на выделенные полосы в Москве
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Skoda Rapid получит новое название1
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение