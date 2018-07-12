Возможность сортировать штрафы за нарушение ПДД появилась на портале мэрии Москвы

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Пользователи портала mos.ru теперь могут сортировать штрафы ГИБДД , Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, новая возможность сделает удобнее оплату штрафов для автомобилистов с несколькими машинами.

"Теперь автомобилисты могут сортировать штрафы, которые приходят на конкретный автомобиль или конкретному автовладельцу. Это удобно, если в личном кабинете у пользователя несколько машин или если в семье несколько автовладельцев, а штрафы платит кто-то один со своей учетной записи", — приводятся в сообщении слова руководителя направления «Транспорт» и «Безопасность» департамента информационных технологий города Юрия Чулюкова

Отмечается, что штрафы можно разделить на новые и уже оплаченные, сгруппировать по конкретным автомобилям или по номеру водительского удостоверения. Для оплаты штрафов на mos.ru нужно ввести номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации авто.